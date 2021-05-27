Yunanistan suç işliyor, dünya üç maymunu oynuyor

İnsanlık onurunu ayaklar altına alan Yunanistan'ın, son dönemde uluslararası hukuku çiğneyerek Türkiye'ye geri ittiği göçmen sayısında artış yaşandı. Son bir haftada yasa dışı yollarla eşyaları çalınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleyle geri itilen 385 göçmen, Türkiye tarafından kurtarıldı. 18 Mart Mutabakatı'nın yasakladığı, Avrupa Birliği (AB) hukukunun müsaade etmediği ve AB Temel Haklar Şartı'na aykırı olan geri itmeler, Ankara tarafından sıklıkla gündeme getirilse de dünyanın üç maymunu oynadığı konular arasında yer alıyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye son dört yılda geri itilen sığınmacıların sayısı 80 bini aştı. Atina, geri itilen göçmenlerin ifadeleri, Türk güvenlik güçleri tarafından çekilen görüntüler ve diğer somut delillere rağmen, dünyayla alay edercesine sahil güvenliğinin geri itmelere karıştığını reddediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın davetiyle bu ay sonunda gerçekleştirmesi planlanan Atina ziyaretinde de konunun gündeme gelmesi bekleniyor./ANKARAÜlkesinde sığınmacı istemeyen, insanlık suçu işlemek pahasına göçmenlere zulmeden Yunanistan, topraklarını Türkiye'ye karşı faaliyet yürüten terör örgütü üyelerine açmaktan geri kalmıyor. 2 binden fazla FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı veren Yunanistan, terör örgütü üyelerinin gözde kaçış noktası haline geldi.