ABD, terör örgütü YPG/PKK'yı fonlamaya devam ediyor! Pentagon'dan skandal talep

PASİFİK CAYDIRICILIK FONU İÇİN 5,1 MİLYAR DOLAR TALEP EDİLDİ

Çin ile mücadele kapsamında bütçede Pasifik Caydırıcılık Fonu için 5,1 milyar dolar talep edildi. Bütçe belgesinde bu miktarın 4,91 milyar dolarının müşterek kuvvet silahları, 23 milyon doları kuvvet konumlandırma faaliyetleri, 150 milyon doları tatbikat ve deney, 500 bin doların ise ittifak ve ortaklıkların geliştirilmesine harcanacağı kaydedildi.

Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ileri teknoloji tehditlere yol açabilecek ülkelere karşılık verecek gücün sağlanması, küresel iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve savunma kabiliyetlerinin modernize edilmesine vurgu yapıldı.

SAVAŞ FONU TEMEL BÜTÇEYE DAHİL EDİLDİ

Biden dönemi savunma bütçesinde yapılan en önemli değişiklik, daha önce yardımcılığını yaptığı eski Başkan Barack Obama'nın 2012'de getirdiği ve savaş fonu olarak bilinen DMO fonunun temel bütçeye dahil edilmesi oldu.

Daha önceki yıllarda 60 milyar dolardan fazla bütçenin ayrıldığı savaş fonunun temel bütçeye dahil edilmesi bu fonu geçici olmaktan çıkarmış oldu.

Biden yönetiminin savunma bütçesi talebinde, ayrı bir denizaşırı operasyon fonu yerine temel bütçede "Doğrudan Savaş Gereksinimleri" ve "Mukavemet Gereksinimleri" diye iki yeni kalem eklendi ve bu kalemler için 42,1 milyar dolar fon talep edildi.