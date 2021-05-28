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Giriş Tarihi: 28.5.2021 15:15

'da cinsel istismar suçundan yargılanan rahip vatandaşlıktan çıkarılacak

AA
Avustralya'da cinsel istismar suçundan yargılanan rahip vatandaşlıktan çıkarılacak

'da 3 kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılanan rahibin vatandaşlıktan çıkarılma kararı mahkeme tarafından onaylandı.

Yetkililer, federal mahkemenin, 86 yaşındaki Finian Egan'ın vatandaşlıktan çıkarılma kararını onamasıyla rahibin sınır dışı edilmesinin yolunun açıldığını belirtti.

Egan'ın temyiz için Yüksek Mahkemeye başvurması bekleniyor.

8 YIL HAPİS CEZASI

İrlanda'dan Avustralya'ya 1959'da rahip olarak gelen Egan, 2013'te Yeni Güney Galler eyaletinde 3 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Egan, 2016'da Avustralya vatandaşlığından çıkarılmamak için İrlanda vatandaşlığından feragat etmişti.

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Avustralya'da cinsel istismar suçundan yargılanan rahip vatandaşlıktan çıkarılacak
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