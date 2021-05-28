Avustralya'da cinsel istismar suçundan yargılanan rahip vatandaşlıktan çıkarılacak

Yetkililer, federal mahkemenin, 86 yaşındaki Finian Egan'ın vatandaşlıktan çıkarılma kararını onamasıyla rahibin sınır dışı edilmesinin yolunun açıldığını belirtti.
Egan'ın temyiz için Yüksek Mahkemeye başvurması bekleniyor.
8 YIL HAPİS CEZASI
İrlanda'dan Avustralya'ya 1959'da rahip olarak gelen Egan, 2013'te Yeni Güney Galler eyaletinde 3 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Egan, 2016'da Avustralya vatandaşlığından çıkarılmamak için İrlanda vatandaşlığından feragat etmişti.