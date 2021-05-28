‘Beyaz Saray Sıçanı’na 3.9 milyon lira

İNGİLİZ sokak sanatçısı Banksy'nin kamusal alandaki en büyük çalışmalarından biri olan "White House Rat" (Beyaz Saray Sıçanı) adlı duvar resmi, Hollanda'nın Zwolle kentinde düzenlenen bir müzayedede 380 bin euro'ya (3.9 milyon lira) satıldı. Richard Hessink Müzayede Evi'ndeki açık artırmada, Banksy'nin White House Rat eserine en yüksek teklifi bir İngiliz vatandaşının verdiği açıklandı. Kafası beyaz, vücudu siyah renkten oluşan 9.5 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki sanat eseri, İngiltere'nin Liverpool kentindeki bir barın duvarındaydı.