BioNTech’e İngiliz kumpası

FAZZE adlı şirketin, Fransa'da sağlık ve bilim alanında öne çıkan sosyal medya fenomenlerine 30 saniyelik paylaşım karşılığında 2000 euro teklif ettiği belirtildi. Karalama kampanyasında BioNTech'in yan etkilerinin çok olduğunun dile getirilmesi istendi. Fenomenler, kendilerine gönderilen mesajda AstraZeneca'nın öne çıkarılmasının istendiğini açık etti.YOUTUBE'DA 1,17 milyon abonesi olan Leo Grasset, "Gizli kalmak isteyen bir müşteri, dev bir bütçe sözü verdi. BioNTech ile aşılananların ölüm oranının AstraZeneca ile aşılananlardan üç kat yüksek olduğu şeklindeki yanlış iddiayı yaymam istendi. Teklifi kabul etmem halinde 'reklam' veya 'sponsorlu video' kelimelerini kullanmamı da istediler" dedi. Teklifin Almanya'da da yapıldığı belirtildi.