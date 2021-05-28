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Giriş Tarihi: 28.5.2021

’e İngiliz kumpası

BioNTech’e İngiliz kumpası

merkezli bir ajansın Türk bilim insanlarının geliştirdiği koronavirüs aşısını karalama kampanyası için sosyal medya fenomenlerine para yağdırdığı ortaya çıktı

2000 EURO TEKLİF ETMİŞLER
FAZZE adlı şirketin, Fransa'da sağlık ve bilim alanında öne çıkan sosyal medya fenomenlerine 30 saniyelik paylaşım karşılığında 2000 euro teklif ettiği belirtildi. Karalama kampanyasında BioNTech'in yan etkilerinin çok olduğunun dile getirilmesi istendi. Fenomenler, kendilerine gönderilen mesajda AstraZeneca'nın öne çıkarılmasının istendiğini açık etti.

FRANSIZ FENOMEN DEŞİFRE ETTİ
YOUTUBE'DA 1,17 milyon abonesi olan Leo Grasset, "Gizli kalmak isteyen bir müşteri, dev bir bütçe sözü verdi. BioNTech ile aşılananların ölüm oranının AstraZeneca ile aşılananlardan üç kat yüksek olduğu şeklindeki yanlış iddiayı yaymam istendi. Teklifi kabul etmem halinde 'reklam' veya 'sponsorlu video' kelimelerini kullanmamı da istediler" dedi. Teklifin Almanya'da da yapıldığı belirtildi.
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BioNTech’e İngiliz kumpası
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