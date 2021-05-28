BM sivil havacılık örgütünden Belarus'taki uçak krizine soruşturma

ICAO'dan yapılan açıklamada, "ICAO Konseyi, 23 Mayıs 2021 Pazar günü Belarus hava sahasında yolcu uçağı Ryanair FR4978'in görünüşte zorla iniş yapması konusundaki endişelerini dile getirmiştir. ICAO Yönetim Kurulu, meydana gelen olayla ilgili gerçekleri belirlemenin ve Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu (Chicago Konvansiyonu) dahil olmak üzere herhangi bir ICAO Üye Devleti tarafından uluslararası havacılık hukukunun herhangi bir ihlali olup olmadığının anlaşılmasının önemini vurgulamıştır. Chicago Sözleşmesinin 55 (e) maddesini gereğince konsey, bu olayla ilgili bir durum tespit soruşturması başlatmaya karar vermiştir" denildi.