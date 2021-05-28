BM’den İsrail’e şok! İnsan hakları ihlallerine soruşturma açıldı





Bu arada İrlanda Parlamentosu ise İsrail'in Filistin topraklarını fiili (de facto) ilhakını kınayan önergeye destek verdi. Böylelikle İrlanda, İsrail'in eylemleriyle ilgili 'fiili ilhak' ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.