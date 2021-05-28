BM’den İsrail’in insan hakları ihlallerine soruşturma

BM İnsan Hakları Konseyi'nin dün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen toplantıda işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki 'ciddi insan hakları durumu' görüşüldü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michele Bachelet, İsrail'in Gazze'de saldırı düzenlediği binaların askeri amaçlı olarak kullanıldığına ilişkin bir kanıt bulamadıklarını belirterek İsrail'in savaş suçu işlemiş olabileceğini söyledi.Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu tasarı üzerindeki konuşmaların ardından, 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi. 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oy kullanıldı. Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malavi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay, tasarıya karşı çıktılar.Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyon, İnsan Hakları Konseyi'nin Fijili Başkanı Nazhat Shameem Han tarafından atanacak.Bu arada İrlanda Parlamentosu ise İsrail'in Filistin topraklarını fiili (de facto) ilhakını kınayan önergeye destek verdi. Böylelikle İrlanda, İsrail'in eylemleriyle ilgili 'fiili ilhak' ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.Gazze'deki Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği son saldırılarda, bir şirkete ait kimyasal tarım malzemesi depolarını hedef alması nedeniyle 'çevre felaketi' yaşanabileceği uyarısı yaptı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin özel oturumuna video mesajla katıldı. Çavuşoğlu, İsrail'in saldırılarının 'insanlığa karşı suç' oluşturduğunu belirterek böyle bir saldırganlık ve İsrail'in Gazze'de uyguladığı "insanlık dışı abluka için" hiçbir haklı nedeninin olmadığını söyledi. "(İsrail'in eylemleri) Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır. "Bu topyekün cezalandırma derhal son bulmalıdır" diyen Çavuşoğlu, İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulunması gerektiği çağrısı yaptı. ANKARA