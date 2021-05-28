Brezilya'da koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü

Brezilya'nın Sergipe eyaletinde yer alan Aracaju kentinde bulunan ve koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı Doctor Nestor Piva Hastanesi'nde yangın çıktı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aracaju Belediyesi Sağlık Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, hastanede çıkan yangından etkilenen 35 hastanın da kentteki diğer sağlık merkezlerine nakledildiği kaydedildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye Departmanı Sözcüsü Breno Queiroz ise yaptığı açıklamada ise, hastanenin Covid-19 hastalarına ayrılan bölümünde yerel saatle 06.30'da çıkan yangının, 30 dakikada kontrol altına alındığını kaydetti. Queiroz, "Asıl sorun, Covid-19 servisinde biriken duman miktarıydı. Yatan hastaları çıkarmak uzun sürdü" dedi.
YANGININ NEDENİNE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Yetkililerden yangının nedenine yönelik henüz bir açıklama gelmezken, görgü tanıkları yangının, hastanenin klima tesisatından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürdü.