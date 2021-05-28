Brezilya'da koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü

Brezilya'nın Sergipe eyaletinde yer alan Aracaju kentinde bulunan ve koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı Doctor Nestor Piva Hastanesi'nde yangın çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aracaju Belediyesi Sağlık Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, hastanede çıkan yangından etkilenen 35 hastanın da kentteki diğer sağlık merkezlerine nakledildiği kaydedildi.