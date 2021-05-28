Mayıs ayı son FED toplantısı için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz hafta emita piyasasında hakim olan dalgalı seyir sonrası son toplantı daha fazla ilgi odağı oldu. Yatırımcılar, "FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. FED gündemine göre, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün toplantı gerçekleştirilecek mi? Aşağıda, beklenen FED faiz kararı ve toplantı saati hakkıdna bilgiler yer alıyor. İşte, FED toplantısı günü ve saati...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bu hafta perşembe günü yapılması gerçekleştirilecek toplantının saat 21.00'de sona ermesi ve kararın açıklanması bekleniyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalar ve Çin'in emtialar için önlem alacağına dair haberlerle emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi.
Analistler, Fed'in politika duruşunu değiştirmemesine karşın parasal sıkılaşmanın yakın zamanda gerçekleşebileceğine yönelik olasılığın piyasaları endişeye sevk ettiğini belirtti.