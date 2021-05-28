Mayıs ayı son FED toplantısı için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz hafta emita piyasasında hakim olan dalgalı seyir sonrası son toplantı daha fazla ilgi odağı oldu. Yatırımcılar, "FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. FED gündemine göre, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün toplantı gerçekleştirilecek mi? Aşağıda, beklenen FED faiz kararı ve toplantı saati hakkıdna bilgiler yer alıyor. İşte, FED toplantısı günü ve saati...