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Giriş Tarihi: 28.5.2021 16:07 Son Güncelleme: 28.5.2021 16:21

’da polise bıçaklı saldırı

AA
Fransa’da polise bıçaklı saldırı

'nın Nantes kentinde bir belediye polisine yönelik bıçaklı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda çıkan çatışmada, 3 yaralandı.

Bölge Jandarmasından yapılan açıklamaya göre, bir kişi görevli bir belediye polisine bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra, polisin silahını alarak kaçtı.

Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video

3 JANDARMA YARALANDI

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 jandarma yaralandı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Bıçakla yaralanan polisin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine intikal ettiği belirtildi.

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Fransa’da polise bıçaklı saldırı
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