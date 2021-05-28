Bölge Jandarmasından yapılan açıklamaya göre, bir kişi görevli bir belediye polisine bıçakla saldırıp yaraladıktan sonra, polisin silahını alarak kaçtı.

Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video

3 JANDARMA YARALANDI

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 jandarma yaralandı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Bıçakla yaralanan polisin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in olay yerine intikal ettiği belirtildi.