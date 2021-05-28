Fransa'da son 24 saatte 11 bin 268 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, salgına ilişkin son veriler paylaşıldı.

11 BİN 268 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Buna göre, son 24 saatte 11 bin 268 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 646 bin 897'e ulaştı.

125 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 125 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı da 109 bin 290'a yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 104'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 272 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 35 milyon 571 bin 172 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 24 milyon 992 bin 823'üne tek doz, 10 milyon 578 bin 172'sine ise iki doz aşı yapıldı.