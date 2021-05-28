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Giriş Tarihi: 28.5.2021

basını katliamı itiraf etti ’de 67 çocuk öldürüldü

İsrail basını katliamı itiraf etti Gazze’de 67 çocuk öldürüldü
İsraıl'ın önde gelen gazetelerinden Haaretz dünkü sayısında, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayımladı. Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 67'si çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.
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İsrail basını katliamı itiraf etti Gazze’de 67 çocuk öldürüldü
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