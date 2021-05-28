İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor.

3 BİN 738 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 249 bin 911 koronavirüs testi yapıldığı ve 3 bin 738 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 209 bin 707'ye ulaştığı kaydedildi.

126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 126 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 919'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 534 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 246 bin 270 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 64 kişi azalarak bin 142'ye geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 32 milyon 958 bin 928 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 206 bin 454 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

