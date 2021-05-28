Pilot 40 dakika boyunca uyudu

Avustralya'da bir pilotun uçuş sırasında uyuması ülke gündemine oturdu. 2 Temmuz 2020'de Queensland eyaletinde yaşanan olayda pilot uçağı kullandığı sırada 40 dakika boyunca uyuyakaldı. Pilot, gittiği Redcliffe Havalimanı'nın 111 km güneydoğusunda, Pasifik Okyanusu'na doğru uçtuğu sırada uyandı ve hava trafik kontrolü ile iletişime geçti. Uçak daha sonra Redcliffe'e 130 km'den daha uzak bir mesafedeki Gold Coast Havalimanı'na indi. Olaya ilişkin soruşturma raporunda "Pilotun bir gece önce yetersiz uyuması sebebiyle muhtemelen yorgunluk yaşayarak hadiseye yol açtığı tespit edildi" ifadeleri yer aldı. Pilotun, yolcusuz bir nakil uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.