Ruanda soykırımındaki sorumluluğu kabul etti

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ruanda'daki soykırıma ilişkin rolünü kabul ettiklerini ancak suç ortağı olmadıklarını ifade etti. Macron, resmi ziyaret için gittiği Ruanda'da "Sorumluluklarımızı tanımaya geldim. Fransa'nın Ruanda'da rolü ve siyasi bir sorumluluğu var" dedi. Ruanda'da 1994'te Hutular, Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin destekçisiydi. Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand, "O ülkelerde soykırım yaşanması o kadar da önemli değil" demişti.