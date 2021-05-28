Son dakika... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama: Türkiye'yi takdir ediyoruz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Ankara'da dün yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ
Sherman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Afganistan, Suriye ve bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptık. Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye verdiği sürekli desteği takdir ediyoruz. Ayrıca insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemini tartıştık." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE VE ABD İLİŞKİLERİNİN STRATEJİK NİTELİĞİ TEYİT EDİLDİ
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında dün Ankara'da yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye ve ABD ilişkilerinin stratejik niteliğinin teyit edildiği ve terörizmle mücadelenin öneminin vurgulandığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, iki ülke arasında dün yapılan siyasi istişareler değerlendirildi.
Mesajda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile ABD'li muhatabı Wendy Sherman başkanlığında dün yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır." ifadeleri yer aldı.