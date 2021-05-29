28 yıldır dinmeyen acı Solingen!





Almanlar da benim gibi gözyaşı döktü. Yoksa bu acıya dayanılmazdı. Herkesten Allah razı olsun. O dört terörist hariç, hiç kimse hakkında kötü düşünmüyorum. Çocuklarımız orada doğdu, orada büyüdü, oralı oldu. 80 yaşıma geldim, oradan kopamadım.