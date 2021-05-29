ABD’de Kongre baskınına dair flaş gelişme! Arkasından ordu çıktı…

ABD'de yapılan bir araştırmada, 6 Ocak'ta Amerikan kongresine yapılan baskında suçlanan her 10 kişiden birinin ordu ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.

CNN televizyonunun mahkeme belgeleri ve Pentagon kayıtlarındaki incelemesinde, 6 Ocak'ta Kongre baskınına katıldığı gerekçesi ile yargılanan toplam 450 sanığın en az 45'inin ABD ordusuyla ilişkisi olduğu tespit edildi.