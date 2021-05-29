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Giriş Tarihi: 29.5.2021 16:41 Son Güncelleme: 29.5.2021 16:44

'de maske tartışması kanlı bitti! Yolcu kabin görevlisine böyle saldırdı

İHA
ABD'de maske tartışması kanlı bitti! Yolcu kabin görevlisine böyle saldırdı

'de bir kabin görevlisi, maskesi burnunun altında olduğu gerekçesiyle yolcuyu uyardı. Kabin görevlis, uçuş sırasında maskesinin tamamen kapalı olmasını söylediği yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Kabin görevlisinin 2 dişinin kırıldığı o anlar saniye saniye kaydedildi.

ABD'de Southwest Havayolları'na ait Sacramento-San Diego seferini yapan yolcu uçağında geçtiğimiz 23 Mayıs'ta bir kabin görevlisi darp edildi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

ABD medyasına yansıyan olayda, kabin görevlisinin maskesi burnunun altında olduğu gerekçesiyle bir yolcuyu uyardığı belirtildi.

Daha sonra yolcunun yanından uzaklaşan görevlinin birkaç dakika sonra geri döndüğü ve tartışmanın şiddetinin arttığı aktarıldı. Uçaktaki başka bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde yolcunun, tartıştığı uçuş görevlisine yumruk attığı görüldü. Görevlinin ise aldığı darbeyle kanlar içinde kaldığı kameraya yansıdı.

Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı

Olayın ardından yumruk atan yolcunun polis ekiplerince uçaktan indirildiği, görevlinin ise 2 dişinin kırıldığı belirtildi.

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ABD'de maske tartışması kanlı bitti! Yolcu kabin görevlisine böyle saldırdı
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