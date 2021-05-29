ABD'de maske tartışması kanlı bitti! Yolcu kabin görevlisine böyle saldırdı

Daha sonra yolcunun yanından uzaklaşan görevlinin birkaç dakika sonra geri döndüğü ve tartışmanın şiddetinin arttığı aktarıldı. Uçaktaki başka bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde yolcunun, tartıştığı uçuş görevlisine yumruk attığı görüldü. Görevlinin ise aldığı darbeyle kanlar içinde kaldığı kameraya yansıdı.

Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı

Olayın ardından yumruk atan yolcunun polis ekiplerince uçaktan indirildiği, görevlinin ise 2 dişinin kırıldığı belirtildi.