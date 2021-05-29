Bulgaristan'da NATO tatbikatı sırasında yaşanan yanlışlık, ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre 7 ABD askeri, aldıkları yanlış talimat sonucunda bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi.

FABRİKA İŞÇİLERİNE BÜYÜK KORKU YAŞATTILAR

Ülkede bulunan Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan "Swift Response" adlı NATO tatbikatı sırasında yanlışlıkla sivil fabrikayı basan ABD askerlerinin baskını, kameralara yansıdı. Görüntülerde, silahlı ABD askerlerinin, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttukları görülüyor.

Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı!

Fabrikadaki işçileri "yere yatın, kıpırdamayın" diye emir vererek etkisiz hale getiren askerler, büyük paniğe neden oldu. İşçilerden Georgi Neşev, yaptığı açıklamada, "O kadar korktum ki, acil yardım bile çağırma cesareti bulamadım" dedi. Fabrikanın sahibi Marin Dimitrov ise Savunma Bakanlığına başvurup özür ve açıklama talep ettiğini bildirdi.