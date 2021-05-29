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Giriş Tarihi: 29.5.2021 17:08 Son Güncelleme: 29.5.2021 17:42

’da tatbikatındaki askerleri yanlış yeri bastı!

AA
Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı!

’da meydana gelen bir olay, dünya çapında ilgi çekti. Yerel basında çıkan haberlere göre "" adlı tatbikatına katılan askerleri, aldıkları yanlış bir talimat sonucu yanlış yere baskın düzenledi. İçinde sivillerin olduğu bir ayçiçek fabrikasını basan 7 ABD askeri, büyük paniğe neden oldu.

Bulgaristan'da NATO tatbikatı sırasında yaşanan yanlışlık, ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre 7 ABD askeri, aldıkları yanlış talimat sonucunda bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi.

FABRİKA İŞÇİLERİNE BÜYÜK KORKU YAŞATTILAR

Ülkede bulunan Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan "Swift Response" adlı NATO tatbikatı sırasında yanlışlıkla sivil fabrikayı basan ABD askerlerinin baskını, kameralara yansıdı. Görüntülerde, silahlı ABD askerlerinin, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttukları görülüyor.

Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı!

Fabrikadaki işçileri "yere yatın, kıpırdamayın" diye emir vererek etkisiz hale getiren askerler, büyük paniğe neden oldu. İşçilerden Georgi Neşev, yaptığı açıklamada, "O kadar korktum ki, acil yardım bile çağırma cesareti bulamadım" dedi. Fabrikanın sahibi Marin Dimitrov ise Savunma Bakanlığına başvurup özür ve açıklama talep ettiğini bildirdi.

Dimitrov'un Filibe Askeri Yargıtayı'na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Silahlı baskını "büyük bir hakaret olarak" tanımlayan Dimitrov, "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık. Adeta gangster veya terörist muamelesi gördük. Adalet yoluyla haklarımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.

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Bulgaristan’da NATO tatbikatındaki ABD askerleri yanlış yeri bastı!
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