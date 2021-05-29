Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Koronavirüs aşılarının patenti kaldırılsın

Amacının Afrika'da aşı üretim kapasitelerini olabildiğince hızlı şekilde kurmak için hızlı teknoloji transferleri oluşturmak olduğunu hatırlatan Macron, "Patentler hiçbir şeye engel olmamalı. Fikri mülkiyet de teknoloji transferinin önünde engel olamaz, olmamalı. Haziran ayında G7'ye bu konuda ortak bir inisiyatif getirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Macron, zengin ülkelerin sahip oldukları fazla dozları mümkün olan en kısa sürede yoksul ülkelere vermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Aşılama ne kadar fazla zaman alırsa, virüsün mutasyona uğraması ve geri gelmesi o kadar olası" dedi.