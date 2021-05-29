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Giriş Tarihi: 30.5.2021 01:18

Başbakanı nişanlısı ile düzenlenen gizli bir törenle evlendi

AA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson nişanlısı Carrie Symonds ile düzenlenen gizli bir törenle evlendi

Başbakanı 56 yaşındaki , nişanlısı ile 'nde düzenlenen 30 kişilik törenle gizlice dünyaevine girdi.

İngiliz basınında bir son dakika gelişmesi yer aldı. Basında yer alan haberlere göre, 56 yaşındaki Başbakan Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDILAR

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, konuya ilişkin resmi açıklama yapmaktan kaçındı.

FOSTER SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ

Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Johnson ve Symonds'ı evlilikleri dolayısıyla tebrik etti.

BİR DE ÇOCUKLARI VAR

Aralık 2019'dan bu yana nişanlı olan çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var. Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson nişanlısı Carrie Symonds ile düzenlenen gizli bir törenle evlendi
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