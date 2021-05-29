İngiltere Başbakanı Boris Johnson nişanlısı Carrie Symonds ile düzenlenen gizli bir törenle evlendi

İngiliz basınında bir son dakika gelişmesi yer aldı. Basında yer alan haberlere göre, 56 yaşındaki Başbakan Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDILAR
Başbakanlık Ofisi 10 Numara, konuya ilişkin resmi açıklama yapmaktan kaçındı.
FOSTER SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ
Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Johnson ve Symonds'ı evlilikleri dolayısıyla tebrik etti.
BİR DE ÇOCUKLARI VAR
Aralık 2019'dan bu yana nişanlı olan çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var. Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.