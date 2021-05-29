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Giriş Tarihi: 29.5.2021 13:30 Son Güncelleme: 29.5.2021 13:31

’da gemi alabora oldu: Türk mürettebat denize düştü

DHA
İspanya’da gemi alabora oldu: Türk mürettebat denize düştü

’nın 'nda bulunan Panama bayraklı yük gemisi, hatalı yükleme sırasında alabora oldu. 5 Türk mürettebatın da olduğu gemini alabora olması sonrasında bir kişinin kaybolduğu belirlendi.

İspanya'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cezayir'in Bejaia Limanı'na gitmesi planlanan 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Nazmiye Ana isimli Panama Bayraklı yük gemisi, dün yükleme sırasında alabora oldu.

5'i Türk 9 mürettebat denize düştü. Kaybolan Hindistan uyruklu Bhanu Pratap için arama çalışmaları devam ederken geri kalan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi . Gemi mürettebatının bugün İstanbul'a getirilmesi planlandığı kaydedildi.

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İspanya’da gemi alabora oldu: Türk mürettebat denize düştü
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