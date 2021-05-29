İspanya’da gemi alabora oldu: Türk mürettebat denize düştü

İspanya'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cezayir'in Bejaia Limanı'na gitmesi planlanan 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Nazmiye Ana isimli Panama Bayraklı yük gemisi, dün yükleme sırasında alabora oldu.