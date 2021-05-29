İsrail uçakları 187 okulu hedef aldı

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 11 gün süren saldırılarda 55'i anaokulu 187 okulun zarar gördüğünü açıkladı. Bakanlığın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Birimi Müdürü Ahmed en-Neccar, İsrail'in saldırılarında, 77 öğrencinin hayatını kaybettiğini belgelediklerini söyledi. Saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı. Dün de İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Zekeriye Hamayel (28) adlı göstericiyi vurarak öldürdü. Ramallah'ta ise Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 13 Filistinli yaralandı.İsrail'in bombardımanları sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu yenmesi için onları teskin ettiği anları sosyal medyada paylaşan ve 2 gün sonra düzenlenen farklı saldırıda hayatını kaybeden Ahmed Mensi'nin ailesi hayata tutunmaya çalışıyor. Mensi'nin eşi "Bu hayal edilemez bir şoktu. O bizim hayatımızdı. Üç çocuk yetiştirmek benim için akıl almaz bir durum ve dördüncü çocuk yolda, hamileyim" dedi.Eşi ve dört çocuğunu kaybeden Riyad İşşekuntena, "Enkazdan bağırışlarını duydum. 2,5 yaşındaki oğlum, 'baba' diye bağırıyordu. Kızım da kısık sesle bağırıyordu. Hiçbir şey yapamadım. Sonra sesler kesildi. Onları kaybettiğimi anladım" dedi.