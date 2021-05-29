Myanmar'da ağır bilanço ortaya çıktı

86 BİNE YAKIN SİVİL EVİNİ TERK ETTİ

Buna göre, ülkenin güneydoğusunda taraflar arası çatışmalar ve güvensizlik nedeniyle yaklaşık 85 bin 900 sivil evini terk ederken Kuzey Şan eyaletinde 15 bin, Kachin ve Chin eyaletlerinde 20 bin kişi yerinden edildi.

Mayısın başından bu yana Myanmar ordusuyla darbe karşıtı Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF) arasında şiddetli çatışmaların sürdüğü Chin eyaletine bağlı Mindat'ta evini terk eden halkın insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirilen raporda, binlerce kişinin temel gıda, su ve ilaç temininde sıkıntı yaşadığı kaydedildi.