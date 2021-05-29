Sosyal medyadan Merkel’e hakaret eden kişiye 8 ay hapis

Almanya'da sosyal medyadan Başbakan Angela Merkel'e hakaret eden kişiye 8 ay hapis cezası verildi. Berlin İdare Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Roland G.'nin, Facebook'ta Merkel hakkında hakaret ve nefret içeren mesajlar yazdığı ifade edildi. Bahçıvan Roland G.'nin, Merkel hakkında kullandığı ifadeyle halkı kışkırtarak kamuoyunu suça teşvik ettiği gerekçesiyle suçlu bulunduğu vurgulanan açıklamada, sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Açıklamada, Roland G.'nin hapis cezasının tecil edildiği bildirildi.