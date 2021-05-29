Tarihte bir ilk! Bilim insanları karanlık maddenin sırrını çözdü

BUGÜNE DEK ÇIKARTILAN EN BÜYÜK HARİTA

Araştırmacılar, galaksilerden elde edilen veriler ile karanlık maddelerin evrendeki dağılımını gösteren en ayrıntılı ve en büyük haritayı çıkardı.

Bilim insanları, ışığı kırmadığı veya yansıtmadığı için görünür olmayan ve diğer maddeler üzerindeki etkisi yalnızca kütle-çekim etkisiyle tespit edilebilen karanlık madde parçacıkların, sanılanın aksine evrende daha düzgün ve yayılmış şekilde olduğunu gözlemledi.

Bilim insanları, çalışmanın evrenin nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamaya katkı sağlayacağını belirtti. Araştırmacılar, Şili'deki Victor M Blanco teleskopunu kullandı.