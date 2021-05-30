Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 48 yıllık kitapta ‘Musk’ kehaneti
Giriş Tarihi: 30.5.2021

48 yıllık kitapta ‘Musk’ kehaneti

DIŞ HABERLER
48 yıllık kitapta ‘Musk’ kehaneti
Günümüzde Mars'a insan kolonisi kurmak için kolları sıvayan işadamı Elon Musk'ın isminin 1953'teki ünlü bir kitapta da geçtiği ortaya çıktı. ABD'li fizikçi Wernher von Braun'un yıllar önce yazdığı kitap gerçek hayatla olan benzerliğiyle şaşırttı. Mars'a yolculuğu anlatan "Project Mars: A Technical Tale" isimli bilim kurgu romanında, Mars'taki yaşamı yönetecek kişinin adının "Elon" olması şaşırttı. Aralık 2020'de Elon Musk, Twitter'da "Kader, Kader. Kaçış yok! Bu benim için" şeklinde gönderi paylaşmıştı. Paylaşım üzerine uzay mühendisi Toby Li "Kaderden bahsetmişken Von Braun'un 'Mars Projesi' kitabında 'Elon' adında bir kişiye atıfta bulunduğunu biliyor muydunuz?" yorumu yapmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
48 yıllık kitapta ‘Musk’ kehaneti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA