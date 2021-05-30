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Giriş Tarihi: 30.5.2021 16:48

'nin kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

AA
ABD'nin Miami kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

'nin Florida eyaletine bağlı kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Miami-Dade Polis Biriminden yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde 3 kişinin araçtan inerek kalabalığın bulunduğu alana rastgele ateş açtığı, ardından yine aynı araca binerek olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, hastaneye kaldırılan 20 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polis olayın, daha önce planlanan bir etkinliğin yapılacağı mekanın önünde yaşandığını aktardı.

ABD'de son günlerde silahlı saldırıların artması nedeniyle silah kullanımı ve edinimine ilişkin düzenlemeler yeniden gündeme gelmişti.

Ülkedeki silahlı saldırıları "salgın" olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden, 26 Mayıs'ta San Jose'de düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bayrakların yarıya indirilmesi talimatı vermişti.

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ABD'nin Miami kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
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