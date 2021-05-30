Bakan Çavuşoğlu bugün Batı Trakya’da

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyareti başlıyor. Çavuşoğlu bugün Batı Trakya'yı ziyaret ederek, Batı Trakya Türkleri ile bir araya gelecek. Yarın Atina'ya geçecek olan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek. İki ülke ilişkilerinin kapsamlı olarak masaya yatırılacağı görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı konular, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı problemler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye geri ittiği göçmenler gibi konular istişare edilecek. Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile Kavala'da bir araya geldi. Açıklamada, "Ekonomik ve ticari konulara ilişkin istişarelerde bulunuldu" denildi.