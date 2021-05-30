Bu küçük kızlar Einstein kadar zeki

İngiltere'de, Hint asıllı 4 yaşındaki Dayaal Kaur ile ABD'de 2 yaşındaki Kashe Quest, zekâlarıyla şaşırttı. Dayaal, Mensa testinde ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın 142 puanlık skorundan sadece 18 puan az skor elde etti. Henüz iki yaşındayken güneş sistemindeki tüm gezegenlerin isimlerini bilen Dayaal, şimdi ise 5 yaşındaki bir çocuğun matematik bilgilerine sahip. Los Angeles'ta yaşayan Kashe ise dünyanın en genç dâhisi oldu. 146 IQ'ya sahip Kashe, üstün zekâsıyla dünyanın en genç Amerikan Mensa Kulübü üyesi oldu. Yapılan testlere göre Kashe, ABD'deki 50 eyaletin tamamını şekil ve konumlarına kadar biliyor, işaret dilinde de 50 işareti anlıyor.