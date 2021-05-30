Koltuğu sallantıda olan Netanyahu'dan son dakika manevra! Teklifi reddedildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve muhalefete geçen Gideon Saar ile Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e dönüşümlü başbakanlık önerdi; Saar teklifi geri çevirdi. Netanyahu, rakipleri Yair Lapid ile Naftali Bennett'in koalisyon hükümeti kurma konusunda ilerleme kaydettiği yönündeki haberlerin ardından yeni bir hamle yaptı.