Mars’ın rüya kenti: Nüwa

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız uzay şehirleri yakında gerçek olacak. Bilim insanları, Dünya dışında yaşam olasılıklarını araştırmayı sürdürürken bilimsel düşünce kuruluşları da insanlığın Mars'ta yaşaması için şehir konseptleri tasarlıyor. Onlardan biri olan ABIBOO Studio ve Sustainable Offworld Network (SONet), şimdiden Mars'ta kurulacak rüya kent Nüwa'yı oluşturdu. Projeye göre inşaatı 2054'te başlayacak olan Nüwa'nın ilk konukları 2100 yılında yerleşebilecek. Beş şehirden oluşan bir ağın başkenti olacak olan Nüwa, her bölgesinde 200 ila 250 bin kişiyi barındıracak.Dünya'dan bağımsız bir uygarlığa dönüşmesi hedeflenen Nüwa, insanların ihtiyaç duyduğu her şeyi içeriyor. Kentte, insanların sosyalleşebileceği parklar inşa edilecek. Şehir, dikey kent bahçeleri ile kendi gıda ihtiyacını giderecek. Elektrik ihtiyacı ise nükleer enerji ve tepenin üstündeki güneş tarlaları ile karşılanacak. Dünya dışı yaşamın nasıl olacağını gözler önüne seren mega kent Nüwa, Mars'ın Tharsis bölgesindeki Tempe Mensa tepesine kurulacak.