NASA'dan 20 yıllık çalışma! İşte Samanyolu'nun merkezinin mozaik görseli...

GALAKTİK UZAY HAVA DURUMU

NASA'dan yapılan açıklamada, "Bu ipliklerin (aşırı ısınmış gaz iplikleri) ayrıntılı bir incelemesi, bize bölge boyunca gökbilimcilerin tanık olduğu Galaktik uzay hava durumu hakkında daha fazla şey öğretiyor" denildi.