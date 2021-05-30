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Giriş Tarihi: 30.5.2021 11:29 Son Güncelleme: 30.5.2021 11:42

'dan 20 yıllık çalışma! İşte 'nun merkezinin mozaik görseli...

DHA
NASA'dan 20 yıllık çalışma! İşte Samanyolu'nun merkezinin mozaik görseli...

() 20 yıll süren ve 370 gözleme dayana çalışma sonucunda ’nun merkezinin mozaik görselini yayınladı. Samanyolu’nun aşırı ısınmış gaz iplikleri ve manyetik alanlardan oluşan merkezinin görseline ilişkin NASA'dan yapılan açıklamada; "Bu ipliklerin ayrıntılı bir incelemesi, bize bölge boyunca gökbilimcilerin tanık olduğu hakkında daha fazla şey öğretiyor" denildi.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 20 yıllık çalışma sonucunda 370 gözleme dayanan Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı.

GAZ İPLİKLERİ VE MANYETİK ALANLARINDAN OLUŞAN MERKEZİ

NASA, Güney Afrika'da bulunan Chandra X Işını Gözlemevi ve MeerKAT radyo teleskopu tarafından 20 yıllık bir süreçte yaptığı 370 gözlem sonucunda Samanyolu'nun aşırı ısınmış gaz iplikleri ve manyetik alanlardan oluşan merkezinin görselini yayınladı.

GALAKTİK UZAY HAVA DURUMU

NASA'dan yapılan açıklamada, "Bu ipliklerin (aşırı ısınmış gaz iplikleri) ayrıntılı bir incelemesi, bize bölge boyunca gökbilimcilerin tanık olduğu Galaktik uzay hava durumu hakkında daha fazla şey öğretiyor" denildi.

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NASA'dan 20 yıllık çalışma! İşte Samanyolu'nun merkezinin mozaik görseli...
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