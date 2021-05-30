TikTok'ta korkutan yeni akım: 65 çocuk hastanelik oldu

"SON ZAMANLARDA TİKTOK'TA GENÇLER KULLANIYOR"

Öte yandan NHS'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu manyetik topların yasaklanması çağrısında bulunuldu. Yapılan yazılı açıklamada, en az 65 çocuğun manyetik toplar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu minik manyetik toplar yaygın olarak oyuncak olarak satılıyor ve son zamanlarda TikTok'ta gençler tarafından sahte dil piercingi olarak kullanılıyor. NHS, mıknatısları yuttuktan sonra son üç yıl içinde en az 65 çocuğun acil ameliyat için hastaneye kaldırılmasının ardından hasta güvenlik uyarısı yayınladı" denildi.