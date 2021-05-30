Vakalar dünya genelinde 170 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti. Ölümler 3 milyon 531 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 770 bine ulaştı.
Dünya genelinde 1.8 milyar doz aşı yapıldı.
Avrupa İlaç Ajansı:
BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında kullanımını onayladı.
Uruguay:
Araştırmada Sinovac aşısının Kovid-19'a bağlı ölümleri BioNTech/ Pfizer aşısından daha fazla engellediği tespit edildi.
İngiltere:
Hindistan varyantı yüzünden '21 Haziran'da tam açılma' hedefi gecikebilir.
Rusya:
Vakalar yeniden 9 binin üzerinde oldu.
Hindistan:
Ölenlerin sayısı 320 bini aştı.
Fransa:
11 bin 268 yeni vaka saptandı.
Pakistan:
2 bin 482 yeni vaka saptandı.