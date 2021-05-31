ABD'den korkutan açıklama! Beyin yiyen amip tehlikesi: Burundan bulaşıyor

Öte yandan California Üniversitesi araştırmacısı Prof. Yun Shen, şiddetli kuraklık yaşanan bölgelerde bulunan su rezervlerinde yoğun olarak üreme potansiyeli bulunan patojenlerin, şehirlerin su şebekelerine karışma ihtimalinin de yüksek olduğunu ifade etti.

Son 10 yıldaki vaka sayısının tahmin edilenden daha fazla olduğunu belirten uzmanlar, küresel ısınma ile bu durumun daha da artabileceğini kaydetti.