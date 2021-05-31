AB’nin mültecilere karşı yeni hamle! Türkiye sınırına inşa edildi

AB, 3,7 milyar dolar harcayarak iki ülke arasındaki 200 kilometrelik sınırdan kıtaya yasal olmayan yollardan geçişleri engellemek için son aylarda kurduğu dijital bariyer sistemini test ediyor.

GÖÇMENLERİ BÖYLE ENGELLEYECEKLER

Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, yapay zekayla çalışan yalan dedektörleri, sanal sınır koruma botları ve kameralar gibi güvenlik kontrolleri test edildi.