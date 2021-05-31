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Giriş Tarihi: 31.5.2021 16:17

AB’nin mültecilere karşı yeni hamle! sınırına inşa edildi

AA
AB’nin mültecilere karşı yeni hamle! Türkiye sınırına inşa edildi

Göçmen karşıtlığıyla bilinen , mültecileri sınır dışında bırakmak için yeni bir sistem geliştirdi. Yasa dışı göçü engellemek için 3,7 milyar dolarlık bir servet harcayan AB, ’nin sınırına dijital bariyer sistemi inşa etti.

AB, 3,7 milyar dolar harcayarak iki ülke arasındaki 200 kilometrelik sınırdan kıtaya yasal olmayan yollardan geçişleri engellemek için son aylarda kurduğu dijital bariyer sistemini test ediyor.

GÖÇMENLERİ BÖYLE ENGELLEYECEKLER

Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, yapay zekayla çalışan yalan dedektörleri, sanal sınır koruma botları ve kameralar gibi güvenlik kontrolleri test edildi.

Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek olan sistemde, inşa edilecek çelik duvarla da göçmenlerin, iki ülke arasındaki Meriç Nehri'nden geçişlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Meriç Nehri yakınlarındaki gözetleme kulelerine uzun menzilli kameralar, gece görüşü ve birçok sensör yerleştirilecek.

Yapay zeka analizi kullanılarak tespit edilen şüpheli bir hareket olduğunda, elde edilen veri kontrol merkezine gönderilecek.

Sistemdeki avuç içi tarayıcısıyla, kişilerin elindeki damar örüntüsü kaydedilerek biyometrik tanımlayıcı olarak kullanılabilecek ve bu sayede sınır bölgesinde saklananlar ortaya çıkarılabilecek.

Bölgenin sınır koruma otoritesinin sorumlusu olan Polis Dimonsthenis Kamargios, yaptığı açıklamada, "Elimizde ön-sınırda neler olduğuna dair net bir fotoğraf var." dedi. Kamargios, sistemle ilgili detayların yıl sonuna doğru açıklanacağını ifade etti.

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AB’nin mültecilere karşı yeni hamle! Türkiye sınırına inşa edildi
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