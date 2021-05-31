Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda Miçotakis tarafından kabulünün ardından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yürüyerek Yunanistan Dışişleri Bakanlığına geldi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Çavuşoğlu ve Dendias, burada heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan iki günlük ziyareti çerçevesinde dün Gümülcine'ye gelen Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi kabul ederek azınlığın durumu hakkında bilgi almıştı.