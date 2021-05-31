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Giriş Tarihi: 31.5.2021 12:58 Son Güncelleme: 31.5.2021 12:59

Bakan Çavuşoğlu, Başbakanı Miçotakis ile görüştü

AA
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Başbakanı , Dışişleri Bakanı 'nu kabul etti. Bakan Çavuşoğlu görüşmein ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası sosyal medya hesabından; Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor" açıklamalarında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda Miçotakis tarafından kabulünün ardından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yürüyerek Yunanistan Dışişleri Bakanlığına geldi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Çavuşoğlu ve Dendias, burada heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan iki günlük ziyareti çerçevesinde dün Gümülcine'ye gelen Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi kabul ederek azınlığın durumu hakkında bilgi almıştı.

Çavuşoğlu, daha sonra Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesinde incelemelerde bulunmuş, Türk köyü Çepelli'de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katılmış ve Batı Trakya davasının sembol isimlerinden merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etmişti.

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Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
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