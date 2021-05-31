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Giriş Tarihi: 31.5.2021 14:38 Son Güncelleme: 31.5.2021 14:53

Bir faciası daha! 13 yaşındaki kız böyle yandı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Bir TikTok faciası daha! 13 yaşındaki kız böyle yandı!

Popüler sosyal medya uygulaması , gençler için her geçen gün tehlikeli olmaya devam ediyor. Dikkat çeken videoları yeniden yaratıp takipçi kazanmak uğruna zaman zaman çılgınca şeyler yapan TikTok kullanıcılarında bu kez 13 yaşında bir kız çocuğu hastanelik oldu.

Son dönemlerin en gözde sosyal medya uygulamalarından olan TikTok, tehlikeli akımlara ev sahipliği yapıyor. Daha çok takipçi kazanmak için dikkat çekici ve tehlikeli videolar çekip yükleyen 15 yaş altı kullanıcıların çoğunlukta olduğu platformda bu kez 13 yaşında bir kız çocuğu ölümle burun buruna geldi.

ALEVLER İÇİNDE KALDI

ABD'de yaşayan 13 yaşındaki Destini Crane, TikTok'ta gördüğü 'aynaya alevlerden şekil çizme' akımına uydu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ülkenin Oregon eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Crane, gördüğü tehlikeli videoyu yeniden çekmek için mum, çakmak ve alkolle evinin banyosunda ayna karşısına geçti.

Alevlerden kalp çizmek için harekete geçen Crane, alkolün ateşle buluşması sonucunda dev bir patlamayla karşı karşıya kaldı.

KORKUNÇ ANLARI ANNESİ ANLATTI

Ailesi tarafından banyoda alevler içinde bulunan 13 yaşındaki kızın boynu ve sağ kolunun ciddi biçimde yandığı belirlendi. Kızlarını korkunç bir durumda bulan aile, küçük kızın telefonunun kaza anında kayıt yapmaya devam ettiğini belirtti.

Vücudunda oluşan ciddi yanıklar nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve iki haftadır tedavi altında olan 13 yaşındaki kızın, hala kendine gelemediği aktarıldı.

ABC News'a konuşan küçük kızın annesi olayı, "Oturma odasındaydım ve birden kızımın çığlıklarını duydum. Koşarak banyonun kapısını açtığımda Destini'nin alevler içindeki vücudunu gördüm. Banyoda bulunan her şey yanıyordu" cümleleriyle anlattı.

Doktorlar, küçük kızın bedenindeki ciddi yanıklar nedeniyle hareket kabiliyetinin bundan böyle sınırlı olacağı açıklamasında bulunurken, Crane'nin ömür boyu sürecek bir fizik tedaviye de ihtiyacı olacağını söyledi.

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Bir TikTok faciası daha! 13 yaşındaki kız böyle yandı!
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