Bir TikTok faciası daha! 13 yaşındaki kız böyle yandı!

Son dönemlerin en gözde sosyal medya uygulamalarından olan TikTok, tehlikeli akımlara ev sahipliği yapıyor. Daha çok takipçi kazanmak için dikkat çekici ve tehlikeli videolar çekip yükleyen 15 yaş altı kullanıcıların çoğunlukta olduğu platformda bu kez 13 yaşında bir kız çocuğu ölümle burun buruna geldi.

ALEVLER İÇİNDE KALDI

ABD'de yaşayan 13 yaşındaki Destini Crane, TikTok'ta gördüğü 'aynaya alevlerden şekil çizme' akımına uydu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ülkenin Oregon eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Crane, gördüğü tehlikeli videoyu yeniden çekmek için mum, çakmak ve alkolle evinin banyosunda ayna karşısına geçti.