Çin’den flaş koronavirüs kararı! Kısıtlama getirildi

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası Çin'de yaşanan yeni hareketlilik, dünyayı bir kez daha alarma geçirdi.

Son dönemlerde aşı uygulamalarının giderek artmasıyla birlikte koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli adımların atılması, dünya genelinde rahatlamaya neden olmuştu.

VAKALAR ARTIŞA GEÇTİ

Bununla birlikte salgının merkezi Çin'de yeni vakaların sayısının sıfıra yaklaşması, koronavirüs salgınında sonun başlangıcı olarak nitelendirilmişti.

Çin yönetiminden gelen bir son dakika açıklaması ise, dünya genelinde büyük bir paniğe neden oldu. Ülkenin güney eyaleti Guangdong'da, koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği açıklandı.