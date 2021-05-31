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Giriş Tarihi: 31.5.2021 09:42 Son Güncelleme: 31.5.2021 09:49

’den flaş koronavirüs kararı! Kısıtlama getirildi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Çin’den flaş koronavirüs kararı! Kısıtlama getirildi

Son dönemde aşı uygulamalarıyla birlikte dünya genelinde koronavirüs vakalarının azalması, rahatlamaya neden olmuştu. Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olarak görülen ’de alınan yeni bir karar endişeye neden oldu. Çin hükümeti, ülkenin güney eyaletlerinde vakaların yeniden tırmanmaya başlaması üzerine yeni önlemler alındığını duyurdu.

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası Çin'de yaşanan yeni hareketlilik, dünyayı bir kez daha alarma geçirdi.

Son dönemlerde aşı uygulamalarının giderek artmasıyla birlikte koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli adımların atılması, dünya genelinde rahatlamaya neden olmuştu.

VAKALAR ARTIŞA GEÇTİ

Bununla birlikte salgının merkezi Çin'de yeni vakaların sayısının sıfıra yaklaşması, koronavirüs salgınında sonun başlangıcı olarak nitelendirilmişti.

Çin yönetiminden gelen bir son dakika açıklaması ise, dünya genelinde büyük bir paniğe neden oldu. Ülkenin güney eyaleti Guangdong'da, koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği açıklandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 15 milyon kişiye ev sahipliği yapan Guangdong'da,18 yeni yerel vaka tespit edildi. Yeni vaka sayısının uzun süredir görülmediği bölgede yaşanan bu artış, yeni önlemleri de beraberinde getirdi.

Pekin'den yapılan açıklamada, bir süredir askıda olan seyahat kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koyulduğu bildirildi.

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Çin’den flaş koronavirüs kararı! Kısıtlama getirildi
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