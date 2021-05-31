Dünyayı sarsacak iddia! Bilinen son 6 salgın Çin'de bir laboratuvardan çıktı!





Biden'ın talimatının ardından açıklama yapan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Covid-19'un kesin kökeninin şu anda bilinmediğini ifade etmiş, en olası 2 senaryonun patojenin ya hayvan geçişi yoluyla doğal olarak ya da bir laboratuvar sızıntısının sonucu ortaya çıkmış olduğu belirtilmişti. DNI, daha fazla kanıt olmadan hangi senaryonun daha olası olduğunu belirlemenin zor olduğunu aktararak, "ABD İstihbarat Topluluğu, Covid-19 virüsünün ilk olarak nerede, ne zaman veya nasıl bulaştığını bilmiyor, ancak iki olası senaryo etrafında birleşti" demişti.

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