Fransa’da son 24 saatte 1211 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, son 24 saatte bin 211 yeni vaka tespit edildi.

126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte bin 211 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 667 bin 324'e ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının düşük olmasının hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

Son 24 saatte 126 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 528'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 945'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 596 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 36 milyon 735 bin 368 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 25 milyon 763 bin 596'sına tek doz, 10 milyon 971 bin 772'sine ise iki doz aşı yapıldı.