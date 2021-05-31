İsrail güçlerinden yeni saldırı! Filistinli ailelerin çadırları yıkıldı

İsrail güçlerinin makinalarla kendisinin ve ailesinin yaşadığı çadırları yıktığını belirten Fethi Deayişe, yaptığı açıklamada, "Biz 25 yıldır burada oturuyoruz. Bir sabah gözümüzü açtık, iki çadırı yıkmak için buldozer getirdiklerini gördük." dedi.

12 KİŞİLİK AİLE SOKAĞA MAHKUM OLDU

Ailesinin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını aktaran Deayişe, yaşadıkları çadırların yıkılması nedeniyle 12 kişilik ailenin sokakta kaldığını ifade etti.