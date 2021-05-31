İtalya'da Kovid-19 salgınında son durum: Günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tio koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü.

BİN 820 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 86 bin 977 koronavirüs testi yapıldığı ve bin 820 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 217 bin 821'e ulaştığı kaydedildi.