İtalya'da Kovid-19 salgınında son durum: Günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tio koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü.
BİN 820 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 86 bin 977 koronavirüs testi yapıldığı ve bin 820 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 217 bin 821'e ulaştığı kaydedildi.
82 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 82 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 128'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 358 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 233 bin 674 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak bin 33'e geriledi.
AŞILANAN KİŞİ SAYISI
İtalya'da bugüne kadar 34 milyon 631 bin 219 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 942 bin 769 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.