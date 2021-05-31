Kanada yerlilerinin yürek burkan dramı: Kilise okullarında 6 bin çocuk öldürüldü

Kanada tarihinin en karanlık bölümlerinden biri olarak nitelendirilen eski yatılı kilise okulları uygulaması, Kamloops'ta 215 çocuğun mezarının bulunmasıyla bir kez daha gündeme geldi. İlki 1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan yatılı kilise okullarında, beyaz çoğunluğun hakim olduğu topluluklara entegre edilmek için 150 binden fazla yerli çocuk zorla ailelerinden koparıldı. KÜLTÜREL SOYKIRIMSonuncusu 1997'de kapatılan toplam 139 yatılı kilise okulunda ailelerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılan çocukların büyük kısmı, kötü muameleye maruz kaldı, cinsel ve fiziksel tacize uğradı, açlık ve soğuğa mahkum edildi. Ayrıca yetkililerin çocuklar üzerinde tıbbi deneyler yaptığı da belirlendi. Dönemin Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, 2008'de yatılı kilise okullarında yaşananlar için devlet adına özür dilerken, yaşanan trajedinin ortaya çıkarılması için Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu. RAporda, yaşananlar "kültürel soykırım" olarak tanımlandı. Raporda, ölen çocukların sayısının 5 bin 995 civarında olduğu kaydedildi.