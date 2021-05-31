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Giriş Tarihi: 31.5.2021

Netanyahu dönemi kapanabilir

Netanyahu dönemi kapanabilir
İsrail'de 12 yıllık dönemi boyunca birçok kez Filistinlilere yönelik kanlı saldırıların emrini veren Binyamin Netanyahu'nun dönemi kapanabilir. İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümetini kurmasının beklendiği bildirildi. Kurulacak koalisyon hükümetinde Bennett ile Lapid'in dönüşümlü olarak başbakanlık yapacakları ifade edildi. Koalisyon hükümeti kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.
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Netanyahu dönemi kapanabilir
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