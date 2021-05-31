Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AB'ye sert sözler: Güvenilir bir ortak olmadığını kanıtladı

DEFALARCA KANITLADI

SWIFT konusunda nasıl bir karar alınacağını bilmediğini ifade eden Lavrov, şöyle konuştu:

"AB'nin ve genel olarak Batılı ülkelerin, özellikle bazı somut olaylarda güvenilmez bir ortak olduğunu defalarca kanıtladığını ve hiç yoktan hukuka aykırı kararlar alabildiğini biliyoruz. Batılı ülkelerin veya SWIFT yöneticilerinin nasıl bir karar alacağını, onlara yönelik nasıl bir baskı kurulacağını bilmiyorum."

Lavrov, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkelerinin Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da aynı tarihte yaptığı açıklamada, Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimali dahil tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini belirtmişti.